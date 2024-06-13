Відключення світла 13 червня: "Укренерго" і ДТЕК повідомили, коли не буде електрики

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не будуть обмежувати.

У четвер, 13 червня, в Україні знову будуть діяти графіки відключення світла. Втім, порівняно з попередніми днями без електрики українці будуть недовго - лише кілька годин.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

"По всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень - від 20:00 до 22:00", - повідомили у компанії.

Зазначається, що енергоспоживання об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб не обмежується.

У ДТЕК наголошують, що у Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях графіки стабілізаційних відключень будуть застосовуватись від 20:00 до 22:00.

Точні графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК. Якщо стануться зміни, у колмпанії обіцяють поінформувати.

Як повідомлялося, BBC описало найпохмуріший сценарій зими в Україні. Зокрема, наголошується, що Київ купує електроенергію в Європейському Союзі, щоб покрити свій дефіцит. Однак цього недостатньо, щоб компенсувати його повністю.

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