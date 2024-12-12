Відключення світла 13 грудня: графіки діятимуть 15 годин – "Укренерго"

Протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені.
У п'ятницю, 13 грудня, в Україні графіки відключень світла будуть застосовуватися з 6:00 до 21:00.
Про це повідомляє "Укренерго".
Так, на 13 грудня графіки відключень для побутових споживачів виглядатимуть наступним чином:
- 06:00 – 08:00 — одна черга відключень;
- 08:00 – 19:00 — дві черги відключень;
- 19:00 – 21:00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватиме з 6:00 до 22:00.
Причиною тимчасових обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок ракетно-дронових атак з боку Росії. Ремонтні роботи тривають, і енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання.
"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в "Укренерго" розповіли про нові правила відключення світла.
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