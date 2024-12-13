Відключення світла 13 грудня: в "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

В Україні у п'ятницю, 13 грудня, будуть діяти графіки відключення світла. Обленерго задіюватимуть одну та дві черги відключень.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

Сьогодні час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

• 06:00 – 08:00 – одна черга відключень

• 08:00 – 19:00 – дві черги відключень

• 19:00 – 21:00 – одна черга відключень

Для промисловості і бізнесу графіки обмеження потужності триватимуть від 06:00 до 22:00.

Зазначається, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Тому актуальну інформацію про

графіки відключень можна знайти на сайтах і офіційних сторінках обленерго.

Нагадаємо, в Міненерго заявили, що графіки відключення світла в Україні триватимуть щонайменше до кінця зими, якщо удари РФ по енергосистемі триватимуть.

Читайте також: