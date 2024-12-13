Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відключення світла 13 грудня: в "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

Відключення світла 13 грудня: в "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

Відключення світла.

Графіки можуть змінитись протягом доби.

В Україні у п'ятницю, 13 грудня, будуть діяти графіки відключення світлаОбленерго задіюватимуть одну та дві черги відключень.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

Сьогодні час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

   • 06:00 – 08:00 – одна черга відключень
   • 08:00 – 19:00 – дві черги відключень
   • 19:00 – 21:00 – одна черга відключень

Для промисловості і бізнесу графіки обмеження потужності триватимуть від 06:00 до 22:00.

Зазначається, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Тому актуальну інформацію про
графіки відключень можна знайти на сайтах і офіційних сторінках обленерго.

Нагадаємо, в Міненерго заявили, що графіки відключення світла в Україні триватимуть щонайменше до кінця зими, якщо удари РФ по енергосистемі триватимуть.

Читайте також: 

Україна отримає енергоблок з естонської електростанції

Україна отримає енергоблок з естонської електростанції

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація