Відключення світла 13 липня: в "Укренерго" назвали час, коли посилять обмеження

Через аномальну спеку зросло споживання електроенергії.
В Україні у суботу, 13 липня, обленерго будуть застосовувати три черги відключень світла від 14:00 і до кінця доби.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно.
У компанії додали, що причина посилення обмежень – аномальна спека та вищий від прогнозного рівень споживання.
Нагадаємо, влада назвала найгірший сценарій для Києва – світло буде по чотири години на добу.
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