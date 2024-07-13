Відключення світла 13 липня: в "Укренерго" назвали час, коли посилять обмеження

В Україні у суботу, 13 липня, обленерго будуть застосовувати три черги відключень світла від 14:00 і до кінця доби.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно.

У компанії додали, що причина посилення обмежень – аномальна спека та вищий від прогнозного рівень споживання.

Нагадаємо, влада назвала найгірший сценарій для Києва – світло буде по чотири години на добу.

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