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Відключення світла 13 липня: в "Укренерго" назвали час, коли посилять обмеження

Відключення світла 13 липня: в "Укренерго" назвали час, коли посилять обмеження

В Україні 13 липня через аномальну спеку зросло споживання електроенергії / Фото: Associated Press

Через аномальну спеку зросло споживання електроенергії.

В Україні у суботу, 13 липня, обленерго будуть застосовувати три черги відключень світла від 14:00 і до кінця доби.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".  

Наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно. 

У компанії додали, що причина посилення обмежень – аномальна спека та вищий від прогнозного рівень споживання.

Нагадаємо, влада назвала найгірший сценарій для Києва – світло буде по чотири години на добу.

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Графіки відключення світла на 13 липня

Графіки відключення світла на 13 липня

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