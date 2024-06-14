Відключення світла 14 червня: ДТЕК і "Укренерго" повідомили про графіки

На всій території країни діятимуть ліміти на споживання електроенергії.

У п'ятницю, 14 червня, в Україні будуть діяти стабілізаційні графіки відключення світла. Попередньо, сьогодні українці будуть без електрики лише кілька годин.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

“По всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00", - йдеться у повідомленні "Укренерго".

Сьогодні на всій території країни діятимуть ліміти на споживання електроенергії. Енергоживлення критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, обмежувати не будуть.

У ДТЕК інформують, що сьогодні графіки стабілізаційних відключень будуть застосовуватись у Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях від 18:00 до 22:00.

Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитись на сайтах обленерго і ДТЕК.

Як повідомлялося, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк прогнозує, що в Україні в майбутньому відключення світла можуть тривати по 10 годин. Він зауважив, що взимку споживання електроенергії значно зросте. Підвищення тарифів на світло не врятує ситуацію.

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