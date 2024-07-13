Відключення світла 14 липня: в "Укренерго" повідомили про графіки

Обмеження споживання будуть жорсткішими у вечірні та нічні години.
В середу, 14 липня, в Україні запровадять ліміти на споживання електроенергії по всій країні. Тому обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, 14 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби", – йдеться у повідомленні.
Компанія-енергопостачальник зауважила, що з 7:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. В інші години діятимуть три черги відключень одночасно.
Нагадаємо, через російські обстріли ситуація в енергосистемі залишається складною. У Yasno детально пояснили, чому і як працюють світло-сірі зони на мапі відключень електроенергії.
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