Відключення світла 15 червня: у ДТЕК і "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

Сьогодні, 15 червня, в Україні будуть діяти стабілізаційні графіки відключення світла, адже було запроваджено ліміти на споживання електроенергії по всій країні

Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

Так, у суботу графіки погодинних відключень по всій Україні - від 08:00 до 23:00. Втім, від 16:00 до 20:00 обмеження на споживання будуть діяти для більшої кількості споживачів, попередили у компанії.

Погіршення ситуації в НЕК пояснюють тим, що через хмарність знижено роботу сонячних електростанцій, а також розпочався плановий ремонт чергового атомного енергоблока.

У ДТЕК інформують, що сьогодні графіки стабілізаційних відключень будуть застосовуватись у Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях від 08:00 до 23:00.

Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитись на сайтах обленерго і ДТЕК.

Нагадаємо, гендиректор YASNO Сергій Коваленко попередив про тривалі відключення світла взимку. Адже зимовий пік споживання електроенергії більший за літній. Дефіцит генерації може сягати 35%.

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