Відключення світла 18 червня: у ДТЕК і "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

У вівторок, 18 червня, в Україні будуть діяти стабілізаційні графіки відключення світла, адже було запроваджено ліміти на споживання електроенергії по всій країні

Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

Зазначається, що графіки відключень будуть застосовуватись протягом усієї доби - від 00:00 до 24:00. Електропостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

"Причина - зростання споживання через потепління та робочі дні", - наголосили в компанії.

У ДТЕК інформують, що сьогодні графіки стабілізаційних відключень будуть застосовуватись у Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях від 00:00 до 24:00.

Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитись на сайтах обленерго і ДТЕК.

Як повідомлялося раніше, "Енергоатом" виведе в ремонт п’ять енергоблоків АЕС. Тиждень тому в Україні вийшов з ремонту один блок атомної електростанції.

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