Відключення світла 15 червня: в "Укренерго" повідомили про графіки

Причина відключень – знижена сонячна генерація через хмарну погоду та початок ремонту чергового атомного енергоблока.

У суботу, 15 червня, в Україні запровадять ліміти на споживання електроенергії по всій країні. Тому обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, 15 червня, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 08:00 до 23:00", - йдеться у повідомленні.

Компанія-електропостачальник зауважила, що з 16:00 до 20:00 – обмеження споживання будуть діяти для більшої кількості споживачів.

В Укренерго додали, що причина відключень – знижена робота сонячних електростанцій через хмарність, а також початок планового ремонту чергового атомного енергоблока.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Нагадаємо, де шукати графіки відключень електроенергії свого міста та області.

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