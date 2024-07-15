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Відключення світла 15 липня: "Укренерго" і ДТЕК повідомили про графіки

Відключення світла 15 липня: "Укренерго" і ДТЕК повідомили про графіки

Фото: Associated Press

Графіки відключень сьогодні застосовують впродовж всієї доби.

У понеділок , 15 липня, в Україні будуть діяти графіки відключень світла протягом усієї доби. 

Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

"Від 16:00 до 24:00 будуть застосовувати чотири черги відключень. У решту годин буде задіяно три черги", - йдеться у повідомленні. 

У ДТЕК також інформують, що графіки відключень сьогодні застосовують впродовж всієї доби.

"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж всієї доби", - додали в компанії.

Детальніше про зони відключень та графіки можна дізнатися на сайтах обленерго і ДТЕК.

Нагадаємо, у ДТЕК створили регіональні електромережі та створили спеціальну програму, яка допомагає дотримуватись соціальної справедливості під час застосування відключень світла.

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