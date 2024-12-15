Відключення світла 16 грудня: що відомо про обмеження в понеділок – "Укренерго"

Обмеження запроваджують через пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді та грудні.
Завтра, 16 грудня, час застосування і обсяг обмежень стосуватимуться як побутових, так і бізнес-споживачів.
Про черги відключень електроенергії повідомили в "Укренерго".
Для побутових споживачів діятимуть наступні графіки і черги відключення світла:
- 07:00 – 08:00 – одна черга відключень;
- 08:00 – 12:00 – дві черги відключень;
- 12:00 – 15:00 – півтори черги відключень;
- 15:00 – 17:00 – дві черги відключень;
- 17:00 – 19:00 – півтори черги відключень;
- 19:00 – 20:00 – одна черга відключень
Ддля промисловості і бізнесу діятимуть наступні графіки і черги відключення світла:
- 07:00 – 21:00 – застосування графіків обмеження потужності
"Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні", – пояснили в "Укренерго".
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання і нагадують, що час застосування та обсяг обмежень електроенергії протягом доби 16 грудня можуть змінитися.
Нагадаємо, ДТЕК запроваджує нові графіки відключень світла у Києві, на Київщині, Дніпропетровщині, а також в Одеській області.
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