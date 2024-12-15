Відключення світла 16 грудня: що відомо про обмеження в понеділок – "Укренерго"

Обмеження запроваджують через пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді та грудні.

Завтра, 16 грудня, час застосування і обсяг обмежень стосуватимуться як побутових, так і бізнес-споживачів.

Про черги відключень електроенергії повідомили в "Укренерго".

Для побутових споживачів діятимуть наступні графіки і черги відключення світла:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень;

08:00 – 12:00 – дві черги відключень;

12:00 – 15:00 – півтори черги відключень;

15:00 – 17:00 – дві черги відключень;

17:00 – 19:00 – півтори черги відключень;

19:00 – 20:00 – одна черга відключень

Ддля промисловості і бізнесу діятимуть наступні графіки і черги відключення світла:

07:00 – 21:00 – застосування графіків обмеження потужності

"Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні", – пояснили в "Укренерго".

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання і нагадують, що час застосування та обсяг обмежень електроенергії протягом доби 16 грудня можуть змінитися.

Нагадаємо, ДТЕК запроваджує нові графіки відключень світла у Києві, на Київщині, Дніпропетровщині, а також в Одеській області.

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