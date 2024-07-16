Відключення світла 16 липня: у ДТЕК та "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

Сьогодні, 16 липня, в Україні протягом усієї доби діють графіки відключень світла. Від 00:00 до 2:00 діяли чотири черги відключень.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

"Від 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги ", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК також інформують, що графіки відключень сьогодні застосовують впродовж всієї доби. Мешканців Києва, Київської, Одеської, Дніпропетровської і Донецької областей попередили, що існує висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.

Детальніше про зони відключень та графіки можна дізнатися на сайтах обленерго і ДТЕК.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, коли можуть припинитися відключення світла в Україні. Зокрема, з його слів, одна з умов для цього – відсутність додаткових ушкоджень енергетичної інфраструктури.