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Відключення світла 16 липня: у ДТЕК та "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

Відключення світла 16 липня: у ДТЕК та "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

Відключення світла. / Фото: Unsplash

Кілька годин вночі діяли суворі обмеження.

Сьогодні, 16 липня, в Україні протягом усієї доби діють графіки відключень світла. Від 00:00 до 2:00 діяли чотири черги відключень.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

"Від 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги ", - йдеться у повідомленні. 

У ДТЕК також інформують, що графіки відключень сьогодні застосовують впродовж всієї доби. Мешканців Києва, Київської, Одеської, Дніпропетровської і Донецької областей попередили, що існує висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.

Детальніше про зони відключень та графіки можна дізнатися на сайтах обленерго і ДТЕК.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, коли можуть припинитися відключення світла в УкраїніЗокрема, з його слів, одна з умов для цього – відсутність додаткових ушкоджень енергетичної інфраструктури.

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