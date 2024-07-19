Відключення світла 16 липня: "Укренерго" і ДТЕК повідомили про графіки

В Україні вже від 00:00 п'ятниці, 19 липня дітють графіки відключення світла. Обленерго будуть задіювати дві та три черги одночасно.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

Ві 00:00 до 9:00, а також від 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. Втім, протягом дня обмеження будуть більшими - відключатимуть споживачів трьох черг.

"Від 9:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень", - наголосили в НЕК.

В ДТЕК наголошують, що відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби. Особливий дефіцит електроенергії очікується від 09:00 до 23:00.

"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: від 09:00 до 23:00 висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні скасували відключення світла у частині населених пунктів. Йдеться, зокрема про території біля кордону з агресоркою Росією та Білоруссю. Кабмін запровадив відповідну норму.

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