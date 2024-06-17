Відключення світла 17 червня: в які години діятимуть графіки

Відключень не буде лише для підприємств критичної інфраструктури.

Графіки відключення світла в Україні 17 червня застосовуватимуться цілий день – від 8:00 до 24:00.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

В Міненерго нагадали, що протягом попередньої доби для дотримання безпечної роботи системи передавання та недопущення перевантаження мережі у західних регіонах обмежувалося виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.

"Сьогодні застосування графіків погодинних відключень заплановано з 8:00 до 24:00", – вказали у відомстві.

Водночас для підприємств критичної інфраструктури не передбачено відключень електроенергії. Також це стосується підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Відключення світла через обстріли

В ніч проти 17 червня російські війська обстріляли обладнання одного з енергетичних об’єктів на півдні України. Було пошкоджено будівлю та електричний кабель. Персонал не постраждав.

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В іншому прифронтовому регіоні під час обстрілу було влучання в об’єкт газової інфраструктури. Пошкоджене обладнання, але працівники не постраждали.

Окрім того, ворожими обстрілами на Донеччині були пошкоджені газорозподільні мережі, тож від газопостачання відключено 108 споживачів.

Через негоду у Сумській та Чернігівській областях станом на ранок знеструмлено близько 2000 абонентів у 14 населених пунктах.

До слова, в уряді повідомили про плани суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключатимуть від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень світла для інших.

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