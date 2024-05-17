Відключення світла 17 травня: у ДТЕК повідомили, які регіони залишаться без електрики

Станом на ранок 17 травня у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській і Донецькій областях ситуація в енергосистемі складна. Втім, до 19:00 відключень світла не буде.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, але до 19:00 обмеження світла не передбачені", - йдеться у повідомленні.

За попередньою вказівкою "Укренерго", вже від 19:00 мають застосовуватись стабілізаційні відключення. У ДТЕК наголошують, якщо до цього часу десь не буде електрики, то причиною може бути локальна аварія.

Графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК в Києві або області. Також кияни можуть слідкувати за графіками в додатку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, в "Укренерго" пояснили, як формують графіки планових обмежень. Зазначається, що ситуація з відключення електроенергії для всіх регіонів країни однакова, адже енергосистема працює як єдиний організм.

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