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Відключення світла 19 червня: у ДТЕК і "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

Відключення світла 19 червня: у ДТЕК і "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

Відключення світла.

Причиною тривалих відімкнень називають прогнозоване зростання споживання.

Сьогодні, 19 червня, в Україні запроваджено ліміти на споживання електроенергії, а тому будуть діяти графіки відключення світла. Обмеження - і для промислових, і для побутових споживачів.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК

19 червня всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів ві 00.00 до 24.00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", - йдеться у повідомленні.

Причиною тривалих відімкнень називають прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду. 

У ДТЕК інформують, що сьогодні графіки стабілізаційних відключень будуть застосовуватись у Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях упродовж всієї доби.

Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитись на сайтах обленерго і ДТЕК.

Як повідомляв директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко, на українців чекають дві зими з відключеннями світла. Країна буде жити в умовах дефіциту електроенергії. Істотно вплинути на ситуація могло б повернення під контроль Запорізької АЕС в Енергодарі, окупована ворогом.

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