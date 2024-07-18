Відключення світла 18 липня: у ДТЕК та "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

В Україні 18 липня будуть діяти графіки відключення світла до 24:00. Обленерго будуть задіювати дві, три та чотири черги одночасно.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

Так, від 00:00 до 5:00 діяли дві черги відключень. Від ранку обмеження посилять.

Від 5:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 – три черги. Від 16:00 до 22:00 обленерго задіють чотири черги відключень одночасно", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК також інформують, що графіки відключень сьогодні застосовують впродовж усієї доби. У компанії наголошують, що особливий дефіцит електроенергії очікується від 16:00 до 22:00.

"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: від 05:00 і до кінця доби висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень", - повідомили у ДТЕК.

Нагадаємо, з'явилася постанова про те, що в Україні мобільні оператори повинні забезпечити 10 годин роботи мережі без електроенергії - замість 4 годин як це було раніше.

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