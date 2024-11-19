Відключення світла 19 листопада: в "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

Протягом доби будуть діяти одна та дві черги відключень.
У вівторок, 19 листопада, в Україні будуть діяти графіки відключень світла. Обленерго задіюватимуть кілька черг одночасно.
Про це повідомили в "Укренерго".
Сьогодні час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
- 6:00 - 7:00 – одна черга відключень
- 7:00 – 9:00 – дві черги відключень
- 9:00 – 14:00 – одна черга відключень
- 14:00 – 18:00 – дві черги відключень
- 18:00 – 23:00 – одна черга відключень
Точні графіки відключень світла за адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго і ДТЕК.
Енергетики наголошують, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки армії РФ 17 листопада.
"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - додають у НЕК.
Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко висловив думку про те, що для відновлення енергосистеми України знадобиться три-чотири дні, але відключення світла можливі й наступного тижня.
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