Відключення світла 19 листопада: в "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

Протягом доби будуть діяти одна та дві черги відключень.

У вівторок, 19 листопада, в Україні будуть діяти графіки відключень світла. Обленерго задіюватимуть кілька черг одночасно.

Про це повідомили в "Укренерго".

Сьогодні час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

6:00 - 7:00 – одна черга відключень

7:00 – 9:00 – дві черги відключень

9:00 – 14:00 – одна черга відключень

14:00 – 18:00 – дві черги відключень

18:00 – 23:00 – одна черга відключень

Точні графіки відключень світла за адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго і ДТЕК.

Енергетики наголошують, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки армії РФ 17 листопада.



"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - додають у НЕК.

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко висловив думку про те, що для відновлення енергосистеми України знадобиться три-чотири дні, але відключення світла можливі й наступного тижня.

Читайте також:

Енерговитрати на межі: українців просять економити електрику у вечірні години