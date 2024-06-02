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Відключення світла 2 червня в Україні: коли і де не буде електроенергії

Відключення світла 2 червня в Україні: коли і де не буде електроенергії

У неділю діятимуть графіки відключень / Фото: pixabay.com

Сьогодні діятимуть ліміти на споживання електроенергії.

Сьогодні, 2 червня, по всій території України діятимуть ліміти на споживання електроенергії. Ці обмеження стосуються як побутових, так і промислових споживачів. 

Про це повідомила пресслужба національної енергетичної компанії "Укренерго".

Відключатимуть світло вночі та ввечері — від 01:00 до 05:00 та від 19:00 до 00:00. 
Під час перевищенні лімітів застосовуватимуть графіки відключень світла. Водночас критичної інфраструктури це не торкнеться.

У Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях за вказівкою "Укренерго" будуть діяти графіки стабілізаційних відключень електроенергії, повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, через російську атаку в Україні сталися пошкодження обладнання на енергооб'єктах у п'яти областях - в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

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