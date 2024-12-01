Відключення світла 2 грудня: графіки діятимуть 15 годин – "Укренерго"

Для побутових споживачів заходи обмеження діятимуть від 07:00 до 22:00.

У понеділок, 2 грудня, графіки відключення світла для побутових споживачів діятимуть упродовж 15 годин. Одночасно застосовуватимуть дві черги відключень.

Про це повідомили в "Укренерго".

Для побутових споживачів заходи обмеження діятимуть за таким графіком:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень

08:00 – 10:00 – дві черги відключень

10:00 – 11:00 – одна черга відключень

11:00 – 19:00 – дві черги відключень

19:00 – 22:00 – одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть від 06:00 до 22:00.

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В "Укренерго" звернули увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

"Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах", – йдеться в повідомленні.

В енергетичній компанії закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком.

Нагадаємо, щоб відновити енергосистему України після масованого удару РФ 28 листопада знадобиться до двох тижнів. Втім, ці терміни реальні лише за умови відсутності нових обстрілів енергетичної інфраструктури.

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