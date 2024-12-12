Відключення світла 12 грудня: в "Укренерго" повідомили про графіки

Час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись.

В Україні у четвер, 12 грудня, будуть діяти графіки відключення світла. Обленерго задіюватимуть одну та дві черги відключень.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

Сьогодні час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

07:00 - 08:00 - одна черга відключень

08:00 - 19:00 - дві черги відключень

19:00 - 22:00 - одна черга відключень

Для промисловості і бізнесу графіки обмеження потужності триватимуть від 07:00 до 22:00.

Зазначається, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Тому актуальну інформацію про

графіки відключень можна знайти на сайтах і офіційних сторінках обленерго.

"Причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Міненерго заявили, що графіки відключення світла в Україні триватимуть щонайменше до кінця зими, якщо удари РФ по енергосистемі триватимуть.

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