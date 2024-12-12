Відключення світла 12 грудня: в "Укренерго" повідомили про графіки

Час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись.
В Україні у четвер, 12 грудня, будуть діяти графіки відключення світла. Обленерго задіюватимуть одну та дві черги відключень.
Про це повідомили у НЕК "Укренерго".
Сьогодні час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
- 07:00 - 08:00 - одна черга відключень
- 08:00 - 19:00 - дві черги відключень
- 19:00 - 22:00 - одна черга відключень
Для промисловості і бізнесу графіки обмеження потужності триватимуть від 07:00 до 22:00.
Зазначається, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Тому актуальну інформацію про
графіки відключень можна знайти на сайтах і офіційних сторінках обленерго.
"Причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Міненерго заявили, що графіки відключення світла в Україні триватимуть щонайменше до кінця зими, якщо удари РФ по енергосистемі триватимуть.
Читайте також:
- В Україні можуть кардинально змінити принцип відключення світла: які будуть графіки
- Відключення світла в України: у Міненерго потішили прогнозом
- У застосунку "Дія" з'явилася мапа банківських відділень, які працюють під час відключення світла