Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відключення світла 12 грудня: в "Укренерго" повідомили про графіки

Відключення світла 12 грудня: в "Укренерго" повідомили про графіки

Відключення світла. / Фото: Associated Press

Час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись.

В Україні у четвер, 12 грудня, будуть діяти графіки відключення світлаОбленерго задіюватимуть одну та дві черги відключень.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

Сьогодні час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • 07:00 - 08:00 - одна черга відключень
  • 08:00 - 19:00 - дві черги відключень
  • 19:00 - 22:00 - одна черга відключень 

Для промисловості і бізнесу графіки обмеження потужності триватимуть від 07:00 до 22:00.

Зазначається, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Тому актуальну інформацію про
графіки відключень можна знайти на сайтах і офіційних сторінках обленерго.

"Причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в Міненерго заявили, що графіки відключення світла в Україні триватимуть щонайменше до кінця зими, якщо удари РФ по енергосистемі триватимуть.

Читайте також: 

Укренерго посилює графіки: які обмеження чекають на українців?

Укренерго посилює графіки: які обмеження чекають на українців?

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація