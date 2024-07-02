Відключення світла 2 липня: в Укренерго повідомили, коли будуть жорсткі обмеження

Сьогодні, 2 липня, в Україні обмеження електроенергії діють протягом доби. Обленерго застосовують три черги графіків відключення світла.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

"Обленерго застосовуватимуть три черги графіків погодинних відключень - до 10.00 та від 13.00 до кінця доби. Від 10:00 до 13:00 – обсяг обмежень буде зменшено до двох черг графіків погодинних відключень", - повідомили в компанії.

У компанії наголошують, що причина таких жорстких обмежень - це спекотна погода. Адже споживання електроенергії зростає разом з підвищенням температури повітря. Зазначається, що вдень в Україні очікується, в середньому, +32 градуси.

"Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, дивіться на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах", - додали в "Укренерго".



Нагадаємо, в Міненерго пояснили, що в Україні стали тривалішими відключення світла з кількох причин. Зокрема, вплинули на обмеження масовані обстріли об'єктів енергетики кілька днів тому.

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