Відключення світла 2 липня: в Укренерго повідомили, коли будуть жорсткі обмеження

Через сильну спеку зросло споживання електроенергії.
Сьогодні, 2 липня, в Україні обмеження електроенергії діють протягом доби. Обленерго застосовують три черги графіків відключення світла.
Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".
"Обленерго застосовуватимуть три черги графіків погодинних відключень - до 10.00 та від 13.00 до кінця доби. Від 10:00 до 13:00 – обсяг обмежень буде зменшено до двох черг графіків погодинних відключень", - повідомили в компанії.
У компанії наголошують, що причина таких жорстких обмежень - це спекотна погода. Адже споживання електроенергії зростає разом з підвищенням температури повітря. Зазначається, що вдень в Україні очікується, в середньому, +32 градуси.
"Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, дивіться на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах", - додали в "Укренерго".
Нагадаємо, в Міненерго пояснили, що в Україні стали тривалішими відключення світла з кількох причин. Зокрема, вплинули на обмеження масовані обстріли об'єктів енергетики кілька днів тому.
Читайте також:
- Вимикатимуть три черги одночасно: в Yasno пояснили, скільки триватимуть відключення світла 2 липня
- В Україні скасують відключення світла у частині населених пунктів: що відомо
- Масовані удари РФ по енергетичній інфраструктурі: чому Україна не здатна захистити важливі об'єкти