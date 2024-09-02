Відключення світла 2 вересня: у ДТЕК та "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

Обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби.
В Україні 2 вересня, протягом доби діють графіки відключення світла. Обленерго будуть задіювати кілька черг одночасно.
Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.
Від 00:00 до 16:00 буде діяти одна черга відключень. Від 16:00 до 24:00 – дві черги відключень. Живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть.
"В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями "Укренерго" та вашого обленерго", - додали в компанії.
У ДТЕК зауважують, що, за вказівкою Укренерго, графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби
Детальніше про зони відключень у графіках можна прочитати на сторінках обленерго і ДТЕК.
Нагадаємо, експерт Андрій Закревський повідомив, скільки ще років в Україні триватимуть проблеми з електроенергією. Так, з його слів, енергетики працюють над мінімізацією наслідків, але це проблема може тривати ще 2 роки.
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