Відключення світла 2 вересня: у ДТЕК та "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

В Україні 2 вересня, протягом доби діють графіки відключення світла. Обленерго будуть задіювати кілька черг одночасно.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

Від 00:00 до 16:00 буде діяти одна черга відключень. Від 16:00 до 24:00 – дві черги відключень. Живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть.

"В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями "Укренерго" та вашого обленерго", - додали в компанії.

У ДТЕК зауважують, що, за вказівкою Укренерго, графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби

Детальніше про зони відключень у графіках можна прочитати на сторінках обленерго і ДТЕК.

Нагадаємо, експерт Андрій Закревський повідомив, скільки ще років в Україні триватимуть проблеми з електроенергією. Так, з його слів, енергетики працюють над мінімізацією наслідків, але це проблема може тривати ще 2 роки.

Читайте також:

Світла немає і графіки відключень не діють! Що коїться?