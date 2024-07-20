Відключення світла 20 липня: "Укренерго" і ДТЕК повідомили про графіки

В суботу дефіцит електрики буде значно меншим.
В Україні сьогодні, 20 липня, будуть меншими відключення світла. Протягом ночі обмеження майже не застосовувалися. Вдень вони будуть не тривалими.
Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.
Зазначається, що від 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання не застосовувалися.
"Від 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби - одна черга відключень", - про це повідомили в НЕК.
В ДТЕК наголосили, що у суботу дефіцит електроенергії має бути меншим ніж останні дні.
"Від 02:00 до 05:00 буде можливість взагалі не застосовувати графіки відключень. В інший час відключення мають відбуватись без застосування світло-сірих зон графіків", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, в Україні скасували відключення світла у частині населених пунктів. Йдеться, зокрема про території біля кордону з агресоркою Росією та Білоруссю. Кабмін запровадив відповідну норму.
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