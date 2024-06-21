Відключення світла 21 червня: у ДТЕК і "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

На сьогодні, 21 червня, в Україні запровадили ліміти на споживання електроенергії. Графіки відключення світла в усіх областях почали діяти від 00:00.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго" та ДТЕК.

"Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні від 00:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.

Також у НЕК наголосили, що від 00:00 до 06:00 і від 13:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

У ДТЕК зауважують, що 21 червня: за вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби в Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях.

Графіки відключень у тому чи іншому населеному пункті, а також за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго і ДТЕК.

Як повідомлялося, вночі проти 20 червня РФ потужно вдарила по енергетичних об'єктах у чотирьох областях - у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій, Київській.

Окрім того, Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Удар росіян серйозно пошкодив обладнання станції. Також на двох ТЕС травмувалися працівники.

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