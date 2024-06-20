Відключення світла 21 червня: в "Укренерго" повідомили про графіки

Причина відключень – наслідки 7 масованих атак росіян по енергооб’єктах.
У п'ятницю, 21 червня, в Україні запровадять ліміти на споживання електроенергії по всій країні. Тому обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, 21 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.
Компанія-електропостачальник зауважила, що з 00:00 до 06:00 і з 13:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.
В Укренерго додали, що причина відключень – наслідки 7 масованих атак росіян по енергооб’єктах.
Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.
Нагадаємо, де шукати графіки відключень електроенергії свого міста та області.
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