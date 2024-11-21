Відключення світла 21 листопада: "Укренерго" змінило графіки - де і коли не буде світла

Застосовані під час повітряної тривоги аварійні відключення скасовані.

У четвер, 21 листопада, в Україні діятимуть дещо інші обмеження в енергетиці, ніж планувалося. У багатьох областях запроваджено ще одну чергу відключень світла.

Про це повідомили у пресслужбі "НЕК" Укренерго".

У Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та Києві заходи обмеження споживання діятимуть у такому обсязі:

08:00 – 19:00 – дві черги відключень;

19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

В НЕК наголосили, що застосовані у низці областей аварійні відключення під час повітряної тривоги скасовані. Натомість причина тимчасового посилення обмежень - це пошкодження ліній передавання внаслідок обстрілу

"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - додали у пресслужбі "Укренерго".

Нагадаємо, сьогодні зранку в Україні запровадили аварійні та екстрені відключення світла. Зокрема, у Києві, на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.

Читайте також:

Ситуація зі світлом сьогодні: в яких областях не діятимуть графіки відключень