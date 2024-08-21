Відключення світла 21 серпня: у ДТЕК та "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

Обмеження на електроенергію діятимуть лише в другу полонину дня.

В Україні 21 серпня знову будуть діяти графіки відключення світла. Від 16:00 обленерго задіюватимуть одну і дві черги одночасно.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

"Від 16:00 до 18:00 та від 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. Від 18:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно", - повідомили в енергетичній компанії.

В інші години відключень електроенергії не буде, наголошують в НЕК. Окрім того, споживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

У ДТЕК також інформують, що відключення будуть застосовуватись від 16:00 і до кінця доби - до 24:00

Детальніше про зони відключень і графіки можна дізнатися на сайтах обленерго і ДТЕК.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, коли очікується скасування відключень світла. Невдовзі очікується спадання спеки. Ймовірно, наступного тижня вдасться уникнути відключень електроенергії.

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