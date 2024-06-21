Відключення світла 22 червня: коли обмеження будуть особливо жорсткими

Укренерго повідомляє про застосування графіків погодинних відключень електроенергії по всій Україні завтра, 22 червня.

Відключення світла 22 червня триватимуть по всій Україні від 16:00 до 24:00.

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що від 18:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причиною таких заходів є наслідки масованих ударів росіян по енергетичних об'єктах країни.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься. Укренерго закликає населення бути готовим до можливих перебоїв з електропостачанням та заздалегідь вжити необхідних заходів.

Нагадаємо, в ніч проти 20 червня армія РФ здійснила масовану атаку на енергетичні об’єкти в Україні. Поранень зазнали семеро працівників. Це спричинило ще жорсткіші відключення світла.

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