Відключення світла 22 липня: "Укренерго" і ДТЕК повідомили про графіки

В Україні сьогодні, 22 липня, протягом доби діють графіки відключення світла. Обленерго будуть задіювати одну, дві та три черги одночасно.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

Так, від 01:00 до 05:00 діяла одна черга відключень електроенергії, а від 18:00 до 23:00 - три черги.

"В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги відключень", - йдеться у повідомленні НЕК.

У ДТЕК наголошують, що графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби

"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: від 18:00 до 23:00 висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні скасували відключення світла у частині населених пунктів. Йдеться, зокрема про території біля кордону з агресоркою Росією та Білоруссю. Кабмін запровадив відповідну норму.

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