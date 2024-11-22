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Відключення світла 22 листопада: в "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

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Відключення світла 22 листопада: в "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

Відключення світла.

доповнюється

У вівторок, 22 листопада, в Україні діють графіки відключень світла. Протягом дня будуть застосовувати одну та дві черги.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

Сьогодні обсяг обмежень будуть такими:

  • 6:00 – 7:00 — одна черга відключень
  •  7:00 – 18:00 — дві черги відключень
  • 18:00 – 22:00 — одна черга відключень

"Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений. Актуальну інформацію дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго", - повідомили у НЕК.

Енергетики наголошують, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада

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