Відключення світла 22 листопада: в "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

У вівторок, 22 листопада, в Україні діють графіки відключень світла. Протягом дня будуть застосовувати одну та дві черги.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

Сьогодні обсяг обмежень будуть такими:

6:00 – 7:00 — одна черга відключень

7:00 – 18:00 — дві черги відключень

18:00 – 22:00 — одна черга відключень

"Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений. Актуальну інформацію дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго", - повідомили у НЕК.

Енергетики наголошують, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада