Відключення світла 22 травня: у ДТЕК повідомили, які регіони і коли будуть без електрики

У середу, 22 травня, у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях відключень світла від 07:00 до 18:00 не прогнозують. Втім, обмеження на споживання електроенергії все ж є.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Зазначається, що у Києві виділених лімітів вистачить на те, щоб забезпечити світлом в середньому 73% від потреб столиці.

"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: відключення будуть діяти у періоди - від 00:00 до 07:00 та від 18:00 до 24.00", - йдеться у повідомленні.

Графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК.

Зауважимо, що сьогодні "Укренерго" планує вимикати світло як для промислових, так і для побутових споживачів. Втім, не впродовж цілого дня. Погодинні графіки знеструмлень діяли від опівночі до 07:00. Вони знову набудуть чинності від 18:00 до 24:00.

Від 07:00 до 18:00 вимкнення електрики не прогнозують. Тож є змога завчасно зарядити телефони, ліхтарики, павербанки. Енергетики просять без зайвої потреби не перенавантажувати електро-мережу потужними електроприладами.