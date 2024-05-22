Відключення світла 22 травня: у ДТЕК повідомили, які регіони і коли будуть без електрики

"Укренерго" планує вимикати світло для промислових і побутових споживачів.
У середу, 22 травня, у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях відключень світла від 07:00 до 18:00 не прогнозують. Втім, обмеження на споживання електроенергії все ж є.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
Зазначається, що у Києві виділених лімітів вистачить на те, щоб забезпечити світлом в середньому 73% від потреб столиці.
"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: відключення будуть діяти у періоди - від 00:00 до 07:00 та від 18:00 до 24.00", - йдеться у повідомленні.
Графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК.
Зауважимо, що сьогодні "Укренерго" планує вимикати світло як для промислових, так і для побутових споживачів. Втім, не впродовж цілого дня. Погодинні графіки знеструмлень діяли від опівночі до 07:00. Вони знову набудуть чинності від 18:00 до 24:00.
Від 07:00 до 18:00 вимкнення електрики не прогнозують. Тож є змога завчасно зарядити телефони, ліхтарики, павербанки. Енергетики просять без зайвої потреби не перенавантажувати електро-мережу потужними електроприладами.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 22 травня – відключення світла! Коли?
Відключення світла у Києві
У столиці та в Київській області кожне відключення триває до чотирьох годин поспіль, а гарантована наявність електрики - по дві години. У результаті максимальний час відключення кожної групи - 18 годин. Гарантовані відключення - від 9 до 12 годин залежно від дня тижня. На Київщині все залежить від населеного пункту. У деяких - відключення такі самі, як в столиці.
Дізнатися про свою групу та час відключень можна на сайтах ДТЕК у Києві та області, а також у чат-ботах компанії.
Нагадаємо, цієї ночі, 22 травня, Росія вдарила по об'єктах енергетики. Під удар потрапила інфраструктура на північному сході. Зокрема, Сумська область.
Читайте також:
- На Оболоні в Києві сталися відключення світла: що відомо
- В "Укренерго" зробили прогноз щодо майбутньої зими та ситуації в енергосистемі
- Чи буде світло в оселях українців узимку: песимістичний прогноз The Washington Post