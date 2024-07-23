Відключення світла 23 липня: у ДТЕК та "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

Обленерго будуть застосовувати дві і три черги.

В Україні 23 липня, протягом доби діють графіки відключення світла. Обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби і обленерго будуть задіювати кілька черг одночасно.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

"Від 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень. В інші години доби діятимуть дві черги відключень", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зауважують, що, за вказівкою Укренерго, графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби

"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: від 14:00 до 24:00 висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень", - наголошують в компанії.

Детальніше про зони відключень у графіках можна прочитати на сторінках обленерго і ДТЕК.

Нагадаємо, в Україні скасували відключення світла у частині населених пунктів. Йдеться, зокрема про території біля кордону з агресоркою Росією та Білоруссю. Кабмін запровадив відповідну норму.

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