Відключення світла 23 липня: у ДТЕК та "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

Обленерго будуть застосовувати дві і три черги.
В Україні 23 липня, протягом доби діють графіки відключення світла. Обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби і обленерго будуть задіювати кілька черг одночасно.
Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.
"Від 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень. В інші години доби діятимуть дві черги відключень", - йдеться у повідомленні.
У ДТЕК зауважують, що, за вказівкою Укренерго, графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби
"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: від 14:00 до 24:00 висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень", - наголошують в компанії.
Детальніше про зони відключень у графіках можна прочитати на сторінках обленерго і ДТЕК.
Нагадаємо, в Україні скасували відключення світла у частині населених пунктів. Йдеться, зокрема про території біля кордону з агресоркою Росією та Білоруссю. Кабмін запровадив відповідну норму.
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