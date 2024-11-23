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Відключення світла 23 листопада: у ДТЕК та "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

Відключення світла 23 листопада: у ДТЕК та "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

Відключення світла. / Фото: Associated Press

Обмеження на електроенергію діятимуть від ранку до пізнього вечора.

В Україні 23 листопада знову будуть діяти графіки відключення світла. Обленерго задіюватимуть лише одну чергу. 

Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

"23 листопада час застосування і обсяг обмежень будуть такими:  8:00 - 22:00 - одна черга відключень", - повідомили в НЕК.

Втім, час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Тому актуальну інформацію про графіки відключень дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках обленерго.

Енергетики вкотре наголошують, що причина тимчасового запровадження обмежень - це пошкодження енергетичних об'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають..

Нагадаємо, генеральний директор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко пояснив, чому графіки відключень світла постійно змінюються. Зокрема, коли несприятлива погода плюс обстріли, графіки відключень багаторазово коригуються "Укренерго".

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