Відключення світла 23 травня: у ДТЕК повідомили, коли не буде електроенергії 

"Укренерго" планує вимикати світло для промислових і побутових споживачів.

У четвер, 23 травня, у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях відключення світла будуть діяти протягом усього дня.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою "Укренерго", графіки відключень діятимуть весь день - від 00:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.

Графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК.

У компанії зауважили, що в Києві виділених лімітів вистачить на те, щоб забезпечити світлом в середньому 75% від потреб столиці.

Зазначимо, що "Укренерго" сьогодні запровадило графіки погодинних відключень і для промислових, і побутових споживачів у всій Україні - від 00:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив важливу заяву про відключення світла. З його слів, Міністерство енергетики та "Укренерго" розроблять проєкт постанови щодо справедливих графіків.

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