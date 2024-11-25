Відключення світла 25 листопада: стали відомі графіки

В Україні 25 листопада будуть відключати електроенергію за погодинними графіками.

В Україні 25 листопада графіки відключень світла будуть діяти з 14:00 до 20:00, при цьому обмеження торкнуться лише однієї черги одночасно. Енергетики попереджають, що можливі зміни, тому рекомендують стежити за оновленнями на офіційних ресурсах обленерго.

Про це повідомило "Укренерго".

Згідно з повідомленням, час та обсяг обмежень на 25 листопада можуть змінюватися протягом доби. Для актуальної інформації про графіки відключень у своєму регіоні варто звертатися до офіційних ресурсів обленерго, таких як їхні сайти або сторінки в соцмережах.

У період з 14:00 до 20:00 сьогодні в усіх регіонах України діятимуть погодинні відключення для збалансування енергосистеми.

Нагадаємо, раніше голова ОСББ розповів, як він домігся того, що в багатоповерховому будинку завжди є світло.

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