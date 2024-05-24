Відключення світла 24 травня: у ДТЕК повідомили, де і коли не буде електрики

Графіки діятимуть у всіх областях.

У п'ятницю, 24 травня, у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях відключення світла будуть діяти протягом усієї доби - і вночі, і вдень.

Про це повідомили у ДТЕК.

"Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою "Укренерго", графіки відключень діятимуть весь день - від 00:00 до 24:00", - наголошують у компанії.

Також зазначається, що зокрема в Києві визначених "Укренерго" лімітів вистачить в середньому на 76% потреб столиці.

Графіки відключень світла на сьогодні можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК, а також у чат-ботах компанії.

Зауважимо, що в "Укренерго" заявили, що 24 травня графіки погодинних відключень світла будуть діяти для промислових та побутових споживачів від 00:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не будуть обмежувати.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зробив прогноз щодо майбутньої зими та ситуації в енергосистемі. Зокрема, з його слів, українці мають бути готовими до того, що графіки відключення світла будуть застосовуватися.

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