Відключення світла 25 червня: ДТЕК та "Укренерго" повідомили про графіки

У вівторок, 25 червня, в Україні через дефіцит генерації запровадили графіки відключення світла. Обмеження розпочалися від початку доби.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

"Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень звід 00:00 до 24:00. Обсяг обмежень буде більшим - від 02:00 до 05:00 і від 12:00 до 23:00", - наголосили в компанії.

У НЕК причиною називають зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак

У ДТЕК інформують, що в Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться упродовж усієї доби.

Графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго і ДТЕК.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, як врятувати енергосистему. Готуючись до цієї та наступної зими, Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації.

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