Відключення світла 25 червня: ДТЕК та "Укренерго" повідомили про графіки

Ситуація з електрикою - важка.
У вівторок, 25 червня, в Україні через дефіцит генерації запровадили графіки відключення світла. Обмеження розпочалися від початку доби.
Про це повідомили в НЕК "Укренерго" і ДТЕК.
"Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень звід 00:00 до 24:00. Обсяг обмежень буде більшим - від 02:00 до 05:00 і від 12:00 до 23:00", - наголосили в компанії.
У НЕК причиною називають зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак
У ДТЕК інформують, що в Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться упродовж усієї доби.
Графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго і ДТЕК.
Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, як врятувати енергосистему. Готуючись до цієї та наступної зими, Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації.