Відключення світла 25 липня: в ДТЕК пообіцяли додати електрики чотирьом областям

Світла буде більше на одну годину.

Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська, Донецька області матимуть на одну годину освітлення більше.

Про це повідомили в ДТЕК вдень 25 липня.

Графіки стабілізаційних відключень електрики почнуть діяти з 17:00, а не з 16:00 і триватимуть до 22:00.

В разі змін ДТЕК обіцяє оперативно інформувати споживачів.

Тим часом в "Укренерго" повідомили про запровадження в Україні лімітів на споживання електрики по всій країні. Тому обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла.

Раніше йшлося про те, що після ремонту запустили один енергоблок АЕС. експерти заявили, що це суттєво зменшить дефіцит електроенергії.

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