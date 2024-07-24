Відключення світла 25 липня: в "Укренерго" повідомили про графіки

Обмеження споживання застосовуватимуть лише після 16 години.
В четвер, 25 липня, в Україні запровадять ліміти на споживання електроенергії по всій країні. Тому обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, 25 ЛИПНЯ, заходи обмеження не будуть застосовуватись до 16:00", – йдеться у повідомленні.
Компанія-енергопостачальник зауважила, що з 16:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень.
Нагадаємо, після ремонту запустили один енергоблок АЕС. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить дефіцит електроенергії.
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