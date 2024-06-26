Відключення світла 26 червня: у ДТЕК і "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

У середу, 26 червня, в Україні протягом усієї доби будуть діяти відключення світла. Обмеження розпочалися о 00:00.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

"Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень від 00:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні "Укренерго".

Зазначається, що найбільшим обсяг обмежень буде від 17:00 до 23:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть, наголосили в НЕК.

Своєю чергою, в ДТЕК повідомляють, що в Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться упродовж усієї доби.

Графіки відключень за своїм населеним пунктом і адресою можна подивитися на сайтах обленерго і ДТЕК.

Нагадаємо, фахівці прогнозують, що ситуація з електроенергією покращиться в серпні 2024 року, що пов'язане з завершенням ремонту на деяких атомних енергоблоках і зменшенням кількості об'єктів з гарантованим електропостачанням.