Відключення світла 26 грудня: в "Укренерго" повідомили про графіки

Обмеження діятимуть від 08:00 до 21:00.

В Україні у четвер, 26 грудня, будуть діяти графіки відключення світла. Обленерго задіюватимуть одну та півтори черги відключень.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

Для побутових споживачів час застосування і обсяги відключень світла будуть діяти

08:00 – 17:00 — півтори черги відключень;

17:00 – 21:00 — одна черга відключень.

Застосування графіків обмеження потужності для промисловості і бізнесу буде діяти від 07:00 до 22:00.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись, нагадують енергетики. Саме тому радять дізнаватися про актуальні графіки на сайтах обленерго.

"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої дронової атаки 25 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - заявляють в НЕК.

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк потішив прогнозом щодо відключення світла взимку. Зараз енергетика підготовлена в краще, ніж минулої зими, каже він.

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