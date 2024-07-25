Відключення світла 26 липня: в "Укренерго" повідомили про графіки

Обмеження споживання застосовуватимуть з 05:00 до 24:00 години.

У п'ятницю, 26 липня, в Україні запровадять ліміти на споживання електроенергії по всій країні. Тому обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомили в "Укренерго".

Зазначається, що заходи обмеження будуть застосовуватись з 05:00 до 24:00.

Компанія-енергопостачальник зазначила, що протягом доби буде діяти різна кількість черг відключень:

5:00–13:00, 18:00–20:00, 23:00–24:00 – одна черга відключень;

відключень; з 13:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 – дві черги відключень.

Нагадаємо, генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв вважає, що ситуація із електрикою в Україні покращиться вже восени. Але щодо ситуації взимку прогнози робити складно, адже це залежатиме від багатьох чинників. .

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