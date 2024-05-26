Відключення світла 26 травня: в Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі

Яка ситуація в енергосистемі, де та чому були відключення світла.

За даними Міненерго, на поточну добу – 26 травня – відключень світла в Україні не планується, але на ситуацію можуть впливати погодні умови, а також рівень споживання електроенергії. Тому споживачів просять відповідально споживати електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 12 000 МВт*год. Експорт не передбачається. Минулої доби Україна надавала аварійну допомогу Польщі – отримувала надлишки електроенергії з польської енергосистеми.

На Хмельниччині через ракетну атаку у ніч проти 26 травня знеструмлювалося понад 11 тисяч абонентів. Наразі обмеження споживачів не передбачаються.

У Вінницькій області з технологічних причин відключалась повітряна лінія обленерго. Внаслідок цього знеструмилися підстанції та приєднані до них побутові споживачі. Всіх заживили.

На Закарпатті під час грози відключилась повітряна лінія обленерго, знеструмлювалися побутові споживачі. Всіх заживлено.

Нагадаємо, в ДТЕК відповіли, скільки українцям доведеться жити з графіками відключення світла.

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