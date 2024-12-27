Відключення світла 27 грудня: в "Укренерго" повідомили про графіки

В Україні сьогодні, 27 грудня, будуть діяти графіки відключення світла. Обленерго задіюватимуть пів черги відключень.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

Для побутових споживачів час застосування і обсяги відключень світла будуть діяти

08:00 – 17:00 — пів черги відключень.

Застосування графіків обмеження потужності для промисловості і бізнесу буде діяти від 08:00 до 17:00.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись, нагадують енергетики. Саме тому радять дізнаватися про актуальні графіки на сайтах обленерго.

"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої дронової атаки 25 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - заявляють в НЕК.