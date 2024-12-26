Відключення світла 27 грудня: в "Укренерго" повідомили, як застосовуватимуться обмеження

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

У п'ятницю, 27 грудня, в Україні будуть застосовуватися заходи обмеження споживання. До цього вдаються через пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня.

Про це повідомили в "Укренерго".

Деталі

Як повідомили у компанії, завтра, 27 грудня, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись таким чином:

Для побутових споживачів:

08:00 – 17:00 – пів черги відключень

Для промисловості та бізнесу:

08:00 – 17:00 – застосування графіків обмеження потужності

У відомстві наголосили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті або офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком", — закликали в "Укренерго".

Нагадаємо, вчора, 25 грудня, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки в Україні були вимушено запроваджені заходи обмеження. До кінця доби діяли погодинні відключення електроенергії.

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