Відключення світла 27 липня: у ДТЕК та "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

В Україні в суботу, 27 липня, відключення світла майже не застосовуватимуть. Обмеження споживання діятимуть лише ввечері.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

"Заходи обмеження будуть застосовуватись лише в години вечірнього піку споживання. Від 17:00 до 23:00 буде діяти одна черга відключень", - наголосили в компанії.

У ДТЕК підтвердили, що графіки відключень сьогодні застосовуватимуться від 17:00 до 23:00.

Детальніше про зони відключень у графіках можна прочитати на сторінках обленерго і ДТЕК.

Нагадаємо, в Україні скасували відключення світла у частині населених пунктів. Йдеться, зокрема про території біля кордону з агресоркою Росією та Білоруссю. Кабмін запровадив відповідну норму.

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