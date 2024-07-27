Відключення світла 27 липня: у ДТЕК та "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

Ситуація з відключеннями покращилася.
В Україні в суботу, 27 липня, відключення світла майже не застосовуватимуть. Обмеження споживання діятимуть лише ввечері.
Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.
"Заходи обмеження будуть застосовуватись лише в години вечірнього піку споживання. Від 17:00 до 23:00 буде діяти одна черга відключень", - наголосили в компанії.
У ДТЕК підтвердили, що графіки відключень сьогодні застосовуватимуться від 17:00 до 23:00.
Детальніше про зони відключень у графіках можна прочитати на сторінках обленерго і ДТЕК.
Нагадаємо, в Україні скасували відключення світла у частині населених пунктів. Йдеться, зокрема про території біля кордону з агресоркою Росією та Білоруссю. Кабмін запровадив відповідну норму.
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