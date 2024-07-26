Відключення світла 27 липня: в "Укренерго" повідомили про графіки

Обмеження споживання застосовуватимуть в години вечірнього піка споживання.
У суботу, 27 липня, в Україні запровадять ліміти на споживання електроенергії по всій країні. Тому обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, 27 липня, заходи обмеження будуть застосовуватись лише в години вечірнього піка споживання", - йдеться у повідомленні.
Компанія-енергопостачальник зазначила, що з 17:00 до 23:00 буде діяти одна черга відключень
Нагадаємо, російські БПЛА в ніч проти 26 липня атакували енергооб'єкти "Укренерго" у двох областях. Внаслідок пошкодження обладнання було знеструмлено понад 68 тисяч споживачів.
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