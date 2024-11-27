Відключення світла 27 листопада: в "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

Енергетики повернулися до відключень через атаки російських військ.
Сьогодні, 27 листопада, в Україні будуть діяти графіки відключень світла, але не протягом цілої доби. Обмеження будуть застосовані протягом кількох годин.
Про це повідомили у НЕК "Укренерго"
Зазначається, що знеструмлення кожної групи у графіку триватиме до чотирьох годин. Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів:
- 8:00 – 19:00 – одна черга відключень
Тим часом для промисловості та бізнесу обмеження будуть трохи жорсткішими:
- 7:00 – 20:00 – застосування графіків обмеження
Енергетики наголошують, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Тому актуальну інформацію варто дізнаватися на офіційних сторінках обленерго.
"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 17 листопада", - наголошують у НЕК.
Нагадаємо, енергетики розповіли, по скільки годин не буде світла взимку. Адже зима вже зовсім на носі, рашисти фактично щодня обстрілюють Україну, до холодів окупанти накопичили ракет, тож атаки, вочевидь, будуть регулярними. А усе для того - аби залишити українців без світла якомога надовше
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