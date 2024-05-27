Відключення світла 27 травня: у ДТЕК повідомили, які регіони і коли будуть без електрики

"Укренерго" планує вимикати світло для промислових і побутових споживачів.

У понеділок, 27 травня, у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях відключення світла будуть діяти протягом усього дня і аж до опівночі.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Зауважимо, що цієї ночі стабілізаційні відключення не діяли. Графіки запровадили лише від ранку - 06:00.

"Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою "Укренерго", графіки відключень діятимуть від 06:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Києві виділених лімітів вистачить на те, щоб забезпечити світлом в середньому 81% від потреб столиці.

Графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК у столиці та в інших областях.

Зауважимо, що сьогодні "Укренерго" планує вимикати світло як для промислових, так і для побутових споживачів. Втім, не впродовж цілого дня. Погодинні графіки знеструмлень діятимуть від 06:00 до 24:00.

Нагадаємо, в Україні будуть діяти справедливіші графіки відключення світла. Тепер пріоритетне енергозабезпечення матимуть об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та заклади, що реалізують мобілізацію.

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